Necati ve Saykolar’dan Denizli’de 19 Mayıs konseri

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Merkezefendi’de tır ve kamyonlar 50 mahalleyi şarkılar eşliğinde dolaşarak vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatacak.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bayram etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü özel olarak bayraklarla donatılan, bando takımının, maskotların ve palyaçoların bulunduğu tır ve kamyonlar 50 mahalleyi şarkılar eşliğinde dolaşarak vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatacak. Denizli Off-Road Kulübü, Denizli Vosvos Kulübü, Denizli Motosikletçiler Derneği, Denizli Mercedes Kulübü ve Lada Niva Denizli Off Road Grubu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alacaklar. Saat 19.19’da tüm ekipler Merkezefendililer ile birlikte İstiklal Marşı’nı okuyacak. Bayram coşkusu saat 20.30’da Necati ve Saykolar’ın Merkezefendi Kültür Merkezi’nde online olarak gerçekleştireceği konser ile devam edecek. Seyircisiz konser Merkezefendi TV ve Denizli’nin yerel televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Saat 21.00’de de araçlı fener alayı düzenlenecek.

“Bu özel bayramı büyük bir coşku ile kutlayalım”

Bayramı Merkezefendi’de büyük bir coşku ile kutlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Merkezefendi Belediyesi olarak değerlerimiz olan bayramlarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ilçemizin tüm mahallelerinde büyük bir coşku ile kutlayacağız. Pandemi nedeniyle evlerinde olan hemşehrilerimize özel olarak hazırlanmış gezici araçlarımız ile bayram coşkusunu yaşatacağız. Necati ve Saykolar grubu da saat 20.30’da online konser verecek. Her zaman olduğu gibi balkonlarımızı, pencerelerimizi bayraklarla, atamızın resimleriyle süsleyelim ve bu özel bayramı büyük bir coşku ile kutlayalım” dedi.