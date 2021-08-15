Mustafa Gürsel: “Organize ataklarla 2 tane gol bulduk”

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, Denizlispor galibiyetinin ardından, "Organize ataklarla 2 tane gol bulduk" dedi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mustafa Gürsel; “Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik, bizim için iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi başlamak önemliydi. Ama karşımızdaki Denizlispor takımı bulunduğu durumun içerisinden bizi biraz tedirgin ediyordu. Nasıl bir rakiple karşılaşacağız tam olarak bilmediğimiz için maça biraz tedirgin başladık. Ama ilk yarıda geliştirdiğimiz organize ataklarla 2 tane gol bulduk. Kazanmasını bildik, ikinci yarıda oyunu tamamen kontrolümüzde geçen bir oyundu. Burada önemli olan lige iyi başlamak ve kazanmaktı, onu da başardık. Bundan sonraki daha geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Neleri daha iyi yapabiliriz onlara odaklanacağız ve bundan sonra 1 hafta sonraki Menemen maçına daha iyi Bandırmaspor izletmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.