Münazara turnuvasında gençler kıyasıya yarıştı

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Münazara Turnuvasının 10’uncusu yapıldı. Turnuvada 40 takımın fikirleriyle yarıştığı genç münazaracılar, kıyasıya mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Denizli Liselerarası 10.Geleneksel Münazara Turnuvası 10-12 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya kent genelinden 40 takım katıldı. Turnuvanın final programına ise, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. " Kişiselleştirilmiş reklamcılık yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır" konulu final münazarasında Aydem Fen Lisesi, Yaşar Kımıl Fen Lisesi, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi yarıştı. Jürinin değerlendirmesinde Aydem Fen Lisesi birinci olurken, Yaşar Kımıl Fen Lisesi ikinci, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Turnuvanın en iyi konuşmacı ödülünü ise Aydem Fen Lisesi’nden Baran Kaplan aldı.

“Hepinizi yürekten kutluyorum”

Ödül töreninde konuşan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği münazara turnuvasına katılan, emek veren ve bu güzel organizasyonu takip eden herkese teşekkür ederek, "Turnuvanın açılışına geldiğim gibi kapanış müsabakalarına da geldim. Katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Herkes sunumunu, bilgisini en güzel şekilde aktardı. Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi. Münazara turnuvasında birçok derece olduğunu ancak turnuvaya fikirleriyle katılan tüm gençlerin kazandığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, konuşmasının ardından takımlara para ödüllerini verdi.