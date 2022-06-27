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Muğdat’la yollar ayrıldı

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

DENİZLİ 27.06.2022, 17:01
Muğdat’la yollar ayrıldı

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

A. Denizlispor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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