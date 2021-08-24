banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor

Muğdat Çelik, Denizlispor’da

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

DENİZLİ 24.08.2021, 08:09
Muğdat Çelik, Denizlispor’da

Denizlispor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda bir günde 4 transfer birden duyuran yeşil siyahlı ekip, bir zamanlar Galatasaray formasını terleten Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı.

Yorumlar (0)
31°
açık