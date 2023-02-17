Müftü Aşık, "Miraç Kandili manevi hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak"

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayan Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, depremin yol açtığı can, maddi ve manevi kaybının iyileştirilmesi için Miraç Kandilinin önemini açıkladı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarla birlikte on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. 10 ilde çok şiddetli şekilde hissedilen deprem sebebiyle başta can kaybı olmak üzere yaşanan maddi ve manevi kayıp oluştu. Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ise Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Yayınlan mesajda depremin oluşturduğu kayıpları ve Miraç Kandilinin önemine değinen Müftü Mehmet Aşık, “6 Şubat 2023 günü meydana gelen asırlar boyunca benzeri görülmemiş bir depremin acılarının yaşandığı bir atmosferde, manevi hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak olan Miraç gecesine yaklaşmış bulunmaktayız. 17 Şubat 2023 Cuma akşamı Mübarek Miraç Kandili/Gecesi’dir. Hicretten bir buçuk yıl önce gerçekleşen ve Kur’an-ı Kerim’de adını sureye veren İsra Gecesi hakkında; ‘Kendisine ayetlerimizden (delillerimizden) bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir’ buyurulmaktadır” dedi.

“Miraç Gecemizin ihyası halinde birçok sıkıntımızın ortadan kalkabileceği bilinci ile Rabbimize yalvaralım”

Depremzedelere sahip çıkılması gerektiğine değinen Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Depremde yitirdiğimiz 35 bin 418 vatandaşımızın acılarının içimizi yaktığı, depremden kurtulan ve hayatları değişen milyonlarca insanımıza sahip çıkmamız gereken bu zaman dilimindeyiz. İşte böyle bir zamanda bize sekinet ve teslimiyet aşılayan Miraç Gecemizin ihyası halinde birçok sıkıntımızın ortadan kalkabileceği bilinci ile Rabbimize yalvaralım, içine düştüğümüz sıkıntılardan devletimizi ve milletimizi feraha kavuşturmasını Rabbimizden talep edelim. Her türlü salgın hastalığın yayılmasına engel olmak için belirlenen tedbirlere hassasiyetle uyalım. Camilerimizde de belirlenen temizlik kurallarına uyalım” diye konuştu.