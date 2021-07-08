Motosiklet üzerinde aşı oldular

Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği (DMD) düzenlenen törenle açıldı. Dernek üyesi motosiklet tutkunları devam eden aşı kampanyasına destek vermek için açılıştan sonra aşı oldu. Motosiklet sürücülerinin tercihi Biontech oldu.

Denizli’de motosiklet tutkunlarını bir araya getirmek, sosyal projelere destek olmak için, Gül Kınay başkanlığında Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği (DMD) kuruldu. Dernek binasının açılışı törenle yapıldı. Açılış töreninin ardından dernek üyesi motosiklet tutkunları devam eden aşı kampanyasına destek vermek için açılıştan sonra aşı oldu. Motosiklet sürücülerinin tercihi Biontech oldu. Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği (DMD) Başkanı Gül Kınay, devam eden aşı kampanyasına destek vermek için açılışta farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İki yıldan bu yana salgın hastalığın dünyayı kasıp kavurduğunu tüm bunlara rağmen aşı olmayanların, aşı karşıtlarının var olduğuna dikkat çeken Başkan Kınay, “Denizli’de motosiklete ilgi duyanların sayısı çok fazla. Bunun yanında motosiklet kullanmayıp, bizi, motosiklet kullanan arkadaşlarımızı takip edenlerin sayıda çok fazla. Derneğimizin kuruluşu, binamızın açılışıyla ilgili törenden sonra aşı olarak kampanya ya destek verdiğimizi göstermek istedik. Aşı karşıtlarına en güzel cevabı vermek istedik. Açılışımızın ardından üyelerimiz motosikletlerinin yanında, motosikletlerinin üzerinde aşılarını oldular. Farkındalık olsun istedik, dünyayı etkisi altına alan hastalığa dernek olarak bir kez daha dikkat çekmek istedik. Bundan sonraki zamanlarda özel günlerde, sosyal sorumluluk projelerinde derneğimiz çatısı altında motosikletlerimizle yer almaya devam edeceğiz” dedi.