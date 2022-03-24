Motokuryeler, meslektaşlarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi

Denizli’de motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine itiraz eden aile, kaybettikleri oğullarının meslektaşlarıyla karara tepki gösterdi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Kılıç için bugün 5. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma yapıldı. Duruşmada aile tutukluluğunun devam etmesini isterken, Kılıç ise, “Olay yerinde peş peşe gelen 3-4 tane ışık vardı. Yarış yapılacak bir yer değildir. Ayrıca yarışta yapmadık. Bu bir kazadır. Allah rahmet eylesin. Benim yada herkesin başına gelebilirdi. Tahliyemi talep ediyorum” diyerek kendini savundu. Konuşmaların ardından Kılıç tahliye edilirken, aile ise avukatları aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti.

Tahliye kararını duyan Naci Yasin Batır’ın meslektaşları ve ailesi, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda bir araya geldi. Burada konuşma yapan hayatını kaybeden kuryenin ablası Ayşenur Batır, "Denizli ili Saraylar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında şüpheli Mehmet Kılıç sevk ve idaresinde olan araç ile yer işaretlemelerine uymama, alkollü iken karayollarında araç kullanma, aracın hızını aracın teknik özelliğine, görüş, yol ve trafik durumunun gerektiği şartlara uymama gibi kusurlu hareketleri nedeniyle ekmek parasını kurye olarak çıkartmaya Necati Yasin Batır’a çarparak ölümüne neden olmuştur. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde tamamen kusurlu olan Mehmet Kılıç 67 gün tutuklu kaldıktan sonra mahkemece tahliyesine karar verildi. Sanığın suçunun bilinçli taksirle adam öldürme ve hatta kastla adam öldürme olması karşısında bu kadar kısa sürede tahliye edilmesi kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Mahkeme gerekçesinde sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve dosyanın adli tıptan geç gelebileceğini gerekçe göstermiştir. Dosya belki bir kaç ay içerisinde adli tıptan gelme ihtimali olmasına karşın Necati Yasin Batır’ın ise hayata dönme ihtimali hiç bulunmamaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından motokuryeler korna çalarak kentte bir süre ilerlerken, duruşmanın ise 10 Mayıs 2022 tahine bırakıldığı belirtildi.