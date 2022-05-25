Mobil haberleşme sistemleri için veri analizi yapılacak projeye destek

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de proje yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar İplikçi’nin üstlendiği “Mobil Haberleşme Sistemleri İçin Büyük Veri Analizi” projesi, Üniversite–Sanayi İş Birliği programında desteklenmeye uygun bulundu.

Prof. Dr. Serdar İplikçi, ekibi ile yürüttükleri proje hakkında şunları aktardı: “Bu projede, iletişim firmasının hizmet verdiği sahalardan toplanan çok büyük miktardaki alarm verileri kestirimci bakımda kullanılmak üzere analiz edilecektir. Bu amaçla, bu verilerde yer alan alarm örüntüleri ve bunlar arasındaki ilişkisel kurallar bulunarak veriler anlamlandırılacaktır. Böylelikle, bakım maliyetleri en aza indirilirken hizmet kalitesi artırılacaktır. Bu analiz için en güncel veri madenciliği algoritmaları ve tekniklerinin yanı sıra büyük veri teknolojileri kullanılacak ve bu konuda ulusal bilgi birikimine katkı sağlanacaktır. Proje ekibinde proje yürütücüsünün yanı sıra PAÜ’den iki öğretim üyesi araştırmacı olarak, iki yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak görev almaktadır. Proje PAÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde bulunan yüksek başarımlı hesaplama gücüne sahip sunucular üzerinde gerçekleşecektir”