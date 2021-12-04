Miniklerden ‘Masal Saati’ etkinliğine yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘Masal Saati’ adlı masal okuma etkinliği düzenlendi.

Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara hayal gücünü artırma, dikkatini, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla masallar anlatıldı.

Masalları can kulağıyla dinleyen minikler daha sonra boya kalemleri ile kâğıtlara birbirinden güzel eserleri çizdiler. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı etkinliğe minikler yoğun ilgi gösterdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da etkinliğe katılarak 4-7 yaş arasındaki miniklerle bir araya geldi.

“Miniklerimiz yoğun ilgi gösterdi”

Kültür, sanat ve eğitim alanında birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, “Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine olumlu katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimize miniklerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu durum da bizi fazlasıyla mutlu etti. Geleceğimiz olan çocuklarımızın küçük yaşta eğitim, kültür ve sanatla tanışması bizler için çok önemli. Onların kültür ve eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa ülkemizin de geleceği aydınlık olur. Etkinliğimize katılan miniklerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.