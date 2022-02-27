Miniklerden kalplere dokunan proje

Denizli 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri, e-Twinning projesi kapsamında aşevini ziyaret ederek, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırladı. Hazırlanan yemekler, yine minik öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

100.Yıl Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri İsmail Kocayiğit, Ali İnamlık, Emel Selçuk, Suna Kıvanç ve okul öğrencilerinin yürüttüğü “Her Bir Değer İle Okul-Aile Elele e-Twinning” projesi kapsamında okul öğrencileri bu ayın değeri olan “Sorumluluk” ile ilgili olarak PASVAK aşevine ziyarette bulundular.

Aşevinin yürütmüş olduğu ‘’Sosyal Sorumlulukla Erken Tanış’’ projesi ile kendi projesini birleştiren öğrenciler yemek hazırlık aşamalarına katılıp, ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımında görev aldılar. Gerçek hayatı iyi ve kötü yönleriyle tanıyıp sorumluluk değerini küçük yaşlardan itibaren kazanmayı amaç edinen okul öğrencileri bu proje ile kişisel ve toplumsal mutluluğun ayrılmaz bir bütün olduğunu da yaşayarak öğrendiler.