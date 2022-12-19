Minikler yerli malına dikkat çekti

Denizli’de İstiklal Fitnat Ahmet Engin İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencileri ve öğretmeni, Yerli Malı Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Sınıf öğretmeni Gözde Ekinci Kayacık ve veliler, öğrencilerin geçmişte kullanılan yöresel materyalleri tanımaları adına konsept düzenledi. Yöresel kıyafetlerin, kilim ve kıyafetlerin de kullanıldığı etkinlikte sınıf öğrencileri yanlarında getirdikleri yiyeceklerle yerli malı haftası kutladı. Öğrenciler, düzenlenen etkinlikte çok memnun olduklarını dile getirirken, veliler ise, “Çocuklarımız bu proje sayesinde atalarımızın kullandığı eşyaları ve gıdaları yakından tanıma fırsatı buldu. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz” dediler.