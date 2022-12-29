Minikler yeni yılı gündüz bakımevinde kutladı

Merkezefendi Belediyesi’nin Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler, 2023’ün gelişini yılbaşı eğlencesiyle kutladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Merkezefendi Belediyesi Osman Aydınlı Gündüz Bakımevinde eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Gündüz Bakımevinde öğrenim gören minikler birbirinden renkli kıyafetler ve kostümlerle yeni yılı kutlayıp, oyunlar oynadı. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, minik öğrencilere sürpriz yaparak, eğlencelerine ortak oldu.

Çocuklarla beraber yılbaşı pastası kesen Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, öğrencilere yeni yılın ilk hediyelerini de verdi. Etkinlikte, çocuklar yılbaşı şarkıları söylerken palyaçonun renkli gösterileri eğlenceli dakikalar yaşattı. Kreşli miniklerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, yeni yılın sağlık, barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.