Minikler masal saatinde bir araya gelecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkez Kütüphane’de düzenlenecek olan ’Masal Saati’ etkinliği 10 Aralık Cumartesi günü başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez Kütüphane’de çocukların hayal gücünü artırma, dikkatini, zekasını, hafızasını, dil becerisini ve kelime dağarcığını geliştirmek, minik öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘Masal Saati’ etkinliği düzenlenecek.

5-7 yaş grubundaki çocukların katılacağı kontenjan ile sınırlı olan etkinlik, 10 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Merkez Kütüphanede gerçekleştirilecek. 17 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de ise çocuklar ‘Masal Saati’ etkinliğinde tekrar bir araya gelecek. Masal Saati etkinliği için 0258 297 00 20 numaralı hattan randevu oluşturulması gerekiyor.

“Çocuklarımız öğrenirken keyif alacak”

Çocukların zekâ ve hafıza gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan çocuklarımızın eğitim başta olmak üzere pek çok alanda her zaman yanlarındayız. Merkez Kütüphanede ‘Masal Saati’ etkinliğimize katılacak olan çocuklarımız hem kültürlerini öğrenecek hem de eğlenceli bir gün geçirecek. Çocuklarımıza çeşitli masallar anlatarak onların hayal güçlerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız. Çocuklara keyif alacakları bir şekilde masalları anlatacağız. Tüm çocuklarımızı bu güzel masal etkinliğimize bekliyorum” diye konuştu.