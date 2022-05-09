Minik yazarlar kendilerine özgü ilk eserlerini yazdı

Denizli’de 19 Mayıs ilkokulu öğrencileri, bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ortaya özgün bir eser çıkartarak ilk eserlerini yazdı.

Merkezefendi ilçesi 19 Mayıs İlkokulu 3/D sınıfında eğitim gören minik yazarlar, öğretmenleriyle birlikte 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının Güz Dönemi boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ortaya özgün bir eser çıkarttı. Denizli Gençlik Merkezi Yazarlık Okulu ile yürütülen ortak çalışmanın çatısı altında “Minik Kalemler - Yazarlık Okulu” adlı faaliyet çerçevesinde yazılan “Gizemli Ormanda Futbol Maçı” isimli fantastik hikâye kitabı, öğrencilerin düş ve hayal kurma tekniklerini kullanmasıyla ortaya çıkmış bir eser olarak yer alıyor. Sınıf öğretmenleri öğrencileriyle beraber yapmış olduğu çalışmalar sonucu tamamlanan hikaye kitabı; çocukların çocukluktan sıkılmaları, bir an evvel büyüme isteği ve bu doğrultuda giriştikleri bir macerayı işliyor.

“Bu kitap onlar için bir başlangıç olur”

Sınıfta eğitim gören her bir öğrencinin aktif olarak katkı sağladığı ve düzenli bir çalışmanın ürünü olan hikaye kitabının oluşturduğu heyecana ortak olduğu için gururlu olduğunu belirten Müdür Ekici, “Minik yazarlarımızın ortaya koymuş olduğu bu eser, onların ileride ne kadar büyük işler başarabileceğinin en önemli göstergesidir. Henüz 3. sınıfta yazarlığa adım atmayı başaran öğrencilerimizin ciddi hayallere sahip oldukları anlaşılıyor. Bu yaşlarda hayal kurmak çok önemli; ancak bu hayalleri bir kitapla buluşturmak ayrıcalıklı bir öneme sahip. Umarım bu kitap onlar için bir başlangıç olur” dedi.