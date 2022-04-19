Minik öğrenciler sürdürebilir dünya için etkinlere katılıyor

Denizli’de bulunan 3 anaokulu “Sürdürülebilir Dünyam” projesi çercevesinde ortak ürün çalışması olarak “Tohum Takası” etkinliği yaptı. Minik öğrenciler, atık malzemelerden oluşturdukları saksılarda tohumlarını toprakla buluşturdu.

Pamukkale İlçesi’nde bulunan Tevfik Fikret Kaya İlkokulu Anasınıfı, Hasan Veli Üğür Anaokulu ve Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu, “Sürdürülebilir Dünyam” eTwinning Projesi çercevesinde ortak ürün çalışması olarak “Tohum Takası” etkinliği yaptı. 3 okulun ve 4 ana sınıfı öğrencileri bir araya gelerek okullarında yürüttükleri “Eko Okul”, “Sıfır Atık ve Okullarda Orman Projeleri” çerçevesinde de “Konserve Kutusu Tin” isimli hikaye kitabı okuma etkinliği, “Temiz Gelecek” isimli şarkı-ritim çalışması, atık materyallerle sanat etkinliği çalışması yaptı. Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde pamuk şekerleri sınıfı da yürütmüş oldukları ‘KıdsOutsıde’ isimli eTwinning projesi çercevesinde okuldaki arkadaşlarıyla okul bahçesinde, doğal materyallerle özgün ürün tasarımları yaptı.

Ayrıca 3 okul müdürü, sınıflarına rehberlik ettikleri buluşmada, Pamukkale İlçesi adına okullar arasında gerçekleştirilen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyet ve öğrencilerin doğada zaman geçirmelerinden, bilinçli tüketim ve geri dönüşüm hakkındaki bilinçli farkındalık çalışmalarından dolayı çok mutlu oldukları dile getirdi.