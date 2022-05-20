Minik öğrenciler, Denizli horozu ile eğlenceli anlar yaşadı

DENİZLİ(İHA) – Anaokulu öğrencileri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Denizli’nin sembolü olan horoz ile eğlenceli anlar yaşadı. Ardından il müdürlüğünde görev yapan meslek grupları ile çalışma alanları anlatılarak hediyeleri verildi.

Denizli Şenay Öztürk Anaokulu 3A ve 3B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri ile birlikte Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrencilere il müdürlüğü bünyesinde bulunan Denizli Horozu Irkı Üretim Biriminde yerel sembolümüz olan Denizli Horozu ve tavuğunun tanıtımı yapıldı. Horoz, tavuk ve civcivle vakit geçiren minikler eğlenceli anlar yaşadı. Sonrasında Toprak Analiz Laboratuvarını ziyaret ederek teknik personelden bilgiler alan minikler farklı tecrübeler kazandı.

İl Müdürü Şakir Çınar tarafından karşılanan minik öğrencilere, il müdürlüğünde görev yapan meslek grupları ile müdürlüğün çalışma alanları anlatılarak hediyeleri verildi. İl Müdürü Çınar yapmış oldukları ziyaretten dolayı Şenay Öztürk Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyaretin ardından öğrenciler, il müdürlüğü bahçesinde hatıra fotoğrafı çekildi.