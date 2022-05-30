banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
Nijerya’da maymun çiçeğinden ilk ölüm!
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu

Minibüsün çarptığı yaşlı yaya yaşama tutunamadı

Denizli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ 30.05.2022, 16:34
Minibüsün çarptığı yaşlı yaya yaşama tutunamadı

Denizli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Ulutürk’e (81) şehir içi minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ulutürk metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğunluk oluşan yolda bir süre trafik durma noktasına gelirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulutürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsinin sonrası Tavas ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Mestanağa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yorumlar (0)
28°
açık