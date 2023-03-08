Minibüsün çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

Denizli’de minibüsün çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesinde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Ç. idaresindeki 20 AZ 354 plakalı minibüs, Yaşariye Çetgin’e (89) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı kadın, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmalar sonrası sürücü gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetgin, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.