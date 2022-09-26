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Minibüsten inen yaya tırın altında can verdi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
DENİZLİ 26.09.2022, 16:49
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; minibüsten inen Şakir Keçeci (62), yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada tırın çarpması sonucu metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi sonrası Keçeci’nin cansız bedeninin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.