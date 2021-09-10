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Minibüs yan kesicisi tutuklandı

Denizli’de bindiği minibüste yaşlıları hedefe alarak yanında bulundurduğu poşetle elini gizleyip yan kesicilik yapan hırsız tutuklandı.

DENİZLİ 10.09.2021, 10:43
Minibüs yan kesicisi tutuklandı

Denizli’de bindiği minibüste yaşlıları hedefe alarak yanında bulundurduğu poşetle elini gizleyip yan kesicilik yapan hırsız tutuklandı.


Denizli’de son zamanlarda minibüslerde yaşlıların cebinden para çalınma olayı ile ilgili ihbarların artması sonucu Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti. Didik didik kameraları incelen ekipler 40 yaşındaki Vedat K. isimli şüphelinin minibüslere binerek yanında bulundurduğu poşetle elini gizledikten sonra araçlar sarsıldığı an el çabukluğu yapıp hırsızlığı geçekleştirdiğini tespit etti.


Elde ettiği paraları minibüsten indikten sonra sayıp geri Denizli’ye dönen Vedat K., JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşlıları hedef alan Vedan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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