Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN KAMYONA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Mitsubishi markalı H.A. idaresindeki 20 V 1980 plakalı minibüs dönmek üzere olan kamyonete çarptı. Kazaya karışan kamyonet sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler minibüste bulunan H.A isimli sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yolcu kısmında bulunan 1 kişi ise kafasının cama çarpması sonucu yaralanırken her iki kişide Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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