Milli şair Mehmet Akif, Denizli’de bilinmeyen yönleriyle anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenledi. Tarih Profesörü Tufan Gündüz, bilinmeyen yönleriyle Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Denizlililere anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve kültür etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86’ncı yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda anma programı düzenledi. Anma programında ekranların tanınan yüzü tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anlattı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sevilen tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, fikri ve mücadelesiyle örnek bir kişi olmasının yanı sıra çok büyük bir şair olduğunu dile getirdi.

Kosova adlı şiirini okudu

Prof. Dr. Gündüz, “Safahat’ı düz bir şekilde okursanız aslında hiçbir şey göremeyebilirsiniz. Onu bir sinema sanatçısı gözüyle okursanız, aslında bir şeyler tasvir etmeye çalıştığını ve tasvirleri içerisinde altın vuruşlar yaptığını görürsünüz. Anlatmak istediğini adeta tokat atar gibi söylediğini görürsünüz” diye konuştu. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından anlattığı anekdotlarla programa katılanlara unutulmaz bir akşam yaşatan Prof. Dr. Gündüz ayrıca, Üstat Ersoy’un Kosova adlı şiirini okudu. İstiklal Marşı’nın birinci kıtasını Mehmet Akif Ersoy’un Kuran-ı Kerim’den ayetlerle süslediğini de anlatan Prof. Dr. Gündüz, tarihi değerlerin geleceğe taşınmasının önemini Denizlililerle paylaştı. Programın sonunda Başkan Osman Zolan, Prof. Dr. Gündüz’e teşekkür ederek günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan plaket takdim etti.