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Milli Güreşçi Karadeniz’den Başkan Zolan’a ziyaret
Belgrad’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bronz madalya kazanan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
DENİZLİ 31.12.2020, 14:37
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Belgrad’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bronz madalya kazanan Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Dünya Kupası’nda Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya kazandı. Denizli ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, Karadeniz’in Denizli’nin ve Türkiye’nin gururu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda da senden madalya bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Denizli, güreşte geçmişi ve temelleri kökü olan bir şehir. İnşallah sizlerle bu devam edecek. Başarından dolayı tekrar tebrik ediyorum" dedi.Milli güreşçi Karadeniz ise, Başkan Zolan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Denizli ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam edeceğini söyledi.
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