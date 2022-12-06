Milli goalball sporcusu Berfin, Dünya Şampiyonası için Portekiz’e uçtu

Paralimpik Oyunlarda iki kez altın madalya kazanarak tarihe geçen Kadın Goalbaall Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Portekiz’e uçtu. Milli Takımın Denizli yıldızı Berfin Altan, “En büyük hedefimiz Dünya Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.

Olimpik ve Paralimpik Oyunlar tarihinde Türkiye’nin altın madalya kazanan tek takımı olan Goalball Kadın Milli takımı yeni bir macera için Portekiz’e uçtu. Dünya Şampiyonası öncesi kadın ve erkek Milli Takımını Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kaldıkları otelde ziyaret etti. Milli Takımın Denizlili yıldızları Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan ve Antrenör Hüseyin Atmaca, Milli takım kampı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından uğurlandı. Kazanılan her başarının yeni başarılara açılan bir kapı olduğunu söyleyen İl Müdürü İlman, sporcuların ay yıldızlı formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

“İlimizle birlikte ülkemizi temsil etmek”

Şampiyona öncesi duygularını aktaran Berfin Altan, sporcu kimliğinin kendilerine çok şey kattığını ifade etti. Altan, hedeflerinin Dünya Şampiyonasından altın madalya ile dönmek olduğunu söyleyerek, “Uzun zamandır Portekiz’deki şampiyonluğa hazırlık yapıyorduk. En büyük hedefimiz Dünya Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile bayrağımızı dalgalandırmak. Orada aynı zamanda ilimizle birlikte ülkemizi temsil etmek. Biz takım olarak orada büyük başarı elde edip şampiyonluktan derece elde ederek döneceğimize inanıyoruz. Bize destek veren ailelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.