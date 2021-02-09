Mide botoksuyla 6 ayda yüzde 15 ila 20 kilo kaybetmek mümkün

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, mide botoksuyla sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu belirterek; “6 ay sonunda yüzde 15 ila 20 kilo kaybı öngörüyoruz” dedi.

Son dönemlerde kilo vermek isteyenlerin diyete yardımcı yöntem olarak yöntemlerin başında gelen mide botoksunun bilinen ve bilinmeyen tüm yönleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Özgür Kaya “Mide botoksu ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden biridir ve endoskopik olarak yapılır. Endoskopi yöntemi mide dokusunun içine ulaşarak midedeki özel noktalara özel iğneler vasıtasıyla botoks enjeksiyonları yapılıyor. Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem sedasyon altında yapılıyor. İşlem öncesi hasta uyuyor, işlem bitince hasta kendine geliyor. Hasta işlem esnasında acı ya da ağrı hissetmiyor.Endoskopik olduğu için herhangi bir kesik olmuyor. Hasta işlem sonrası aynı gün normal hayatına dönüş yapabilir. Yalnızca sedasyon altında yapıldığı için hasta 2 ila 3 saat dikkat gerektiren araç kullanma gibi davranışları yapmaması gerekiyor. Günlük faaliyetleri yapmalarında ise bir sakınca yok” diye konuştu.

Mide Botoksu kimlere yapılabilir?

Vücut kitle endeksi 25’in üstünde olan her hastaya mide botoksunun uygulanabileceğini ifade den Op. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

“Gelen hastalarımızın ilk önce vücut kitle endeksine bakıyoruz. Ameliyat sınırında olmayan hastalar için tercih ettiğimiz bir zayıflama yöntemi. Normal vücut kitle endeksi 18-25 arası normaldir. 25’in üstünde olan her hastaya uygulanabilir. İdeali 25 ila 40 arasında olandır”

Mide botoksu ile ne kadar kilo verilebilir?

Ameliyatsız zayıflamak isteyenler için mide botoksunun son zamanlarda birçok kişi tarafından tercih edildiğini aktaran Op. Dr. Kaya; “Mide botoksu spora ve diyete yardımcı bir yöntemdir. Hastaların iştahlarının azalmasını, tokluk sürelerinin artmasını ve kan şekerinin seviyelerinin daha düzenli seyretmesini sağlayan bir işlemdir. Kilo verme bazında yaklaşık 6 ay etkinliği olan bir işlemdir. Yüzde 15 ila 20 kilo kaybı öngörürüz. Bu hastanın yaptığı spor, bazal metabolizma hızı ve diyete uyumuna bağlı olarak daha fazla da olabilir daha az da olabilir. Hastayı kendine geldikten hemen sonra taburcu edebiliyoruz. İşlem sonrası hastaya uygun bir diyet listesi veriyoruz. İsterlerse diyetisyen muayenelerini yaptırabiliyoruz” şeklinde konuştu.