banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Denizli’nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

DENİZLİ 09.08.2021, 15:46
Mıcır kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Denizli’nin Buldan ilçesinde mıcır kaplı yolda giderken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Denizli Uşak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 48 HD 468 plakalı otomobili ile seyir eden Ümit Şimşek, asfalt çalışmalarından dolayı mıcır kaplı yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrul an araç daha sonra şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen araçtan yaralı kurtarılan sürücü Şimşek, Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
29°
açık