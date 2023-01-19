MHP’li Uçak; “Denizli’den en az 2 milletvekili çıkaracağımıza inanıyorum”

DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyeleri Ali Uçak ve Mustafa Aksoy, Denizli’de İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve teşkilat birimleriyle bir araya geldi.

MHP Denizli teşkilatları olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeye devam ettiklerini belirten MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Lider, doktirin, teşkilat esasıyla, her şey biter MHP bitmez sloganı ile siyasi hayatımıza devam edeceğiz. Denizli’de halkımızın, seçmenimizin teveccühüne mazhar olmak suretiyle 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde yeniden en az 1 milletvekili ile olarak Denizli’yi TBMM’de ülkücü ve milliyetçi camiayı temsil edilir hale getireceğiz” dedi.

"Cumhur İttifakından önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye çok farklı"

Cumhur İttifakının Türkiye’ye değişimi getirdiğini vurgulayan MYK üyesi Ali Uçak, "Sayın Genel Başkanımız Kızılcahamam kampında seçim startını verdi. Genel Başkanımız, ’Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diye çok güzel bir sözü var. Bu sözle herkesi Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet etti. Cumhur İttifakı’ndan önceki Türkiye ile kurulduktan sonraki Türkiye çok farklı. Güneydoğu’da çalışmalar yaptık. Yüksekova’da MHP ilçe teşkilatını açtık. Bunu rüyalarımızda görsek inanmazdık. Çok rahat bir açılış yaptık. Bugünleri görmek bizleri çok mutlu etti. Daha önce oralara gittiğimizde akşam bir yere giderken saate bakıyorlardı. Şimdi Hakkari’de gece programdan dönüp, saat 3’te çorba içebiliyoruz. Cumhur İttifakı’nın gücü budur. Sayın Genel Başkanımızın dimdik duruşu ile Güneydoğu’daki ve tüm Türkiye’deki PKK ve FETÖ terör örgütünün bitiş noktası oluşmuştur. Bize ’Neden Cumhur İttifakı?’ diye soruyorlar. Cevabı çok nettir. PKK’nın, FETÖ’nün bitmesi ve Türkiye’nin dünya genelinde inanılmaz ivme ve güç kazanmasıdır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkenin barışı için Türkiye’de masa kuruldu. Cumhur İttifakı kurulmadan önce kimin aklına gelirdi. Bunları çok iyi anlatmamız lazım. Bugün altılı bir masa var. Ne olduğu belli değil. Davutoğlu çıkmış, ’Her genel başkanın yetkisi, cumhurbaşkanı ile eşit olacak’ diyor. Nasıl yöneteceksiniz? İP’in bizi bölen bir proje olduğunu görmemek kör ve sağır olmak lazım" diye konuştu.

"Denizli milliyetçi kenttir"

Denizli’deki seçmenlere de seslenen Uçak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönem il başkanına, yönetimine, bölge milletvekiline hatta genel merkeze sinirlenerek ayrılmış kardeşlerimize tüm bunları anlatmamız gerekiyor. Tekrar partiye dönmelerini sağlamamız gerekiyor. Tüm partililerimizi bu göreve çağırıyorum. İl başkanımız en az 1 milletvekili dedi. Ben bu birlik ve beraberlikle en az 2 milletvekili çıkaracağımıza inanıyorum. Denizli’den bunu çıkarmamamız için engel yok. Denizli milliyetçi bir kenttir. Vatanını bayrağını sever. PKK yandaşı HDP ile işbirliği yapanlara oy mu vereceğiz"