MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Çanakkale Zaferi mesajı

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “107 yıl önce Çanakkale’den dünyaya verdiğimiz mesaj eşine az rastlanır bir olaydır. Kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Türk Milletinin 18 Mart Çanakkale Zaferiyle dünyaya “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe silinmeyecek şekilde kazıdığını belirten MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, “Çanakkale zaferi vatanı ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır. Milletimizin Çanakkale’de kazandığı zafer, tüm dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bizlere emanet edilen bu topraklar, bu vatan ilelebet bizim kalacaktır. Bu zaferin temelinde kocaman bir vatan aşkı ve ezelden beri gelen özgürlük tutkusu vardır. Türk milleti bu zafer ile birlikte ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü tarihe silinmeyecek şekilde yazdırmış ve yedi düvele en güzel cevabı vermiştir. Bu savaş öyle bir savaş ki, Seyit Onbaşı’nın insan üstü güçle sırtlandığı 200 kiloluk topla koskoca gemiyi batırdığı, cephenin son asker kalana değin savunulduğu, binlerce düşman askerine karşın 57. Alayın yok olmak pahasına vatanını savunduğu bir savaştı. Ezelden beridir hür yaşayan ve hür yaşayacak olan aziz milletimizin 107 yıl önce dünyaya verdiği mesaj eşine az rastlanır bir olaydır. Çanakkale Zaferi ayrıca Kurtuluş Savaşı için ışığımız oldu. Bu ruhla Kurtuluş Savaşını yaptık ve vatan toprağından düşmanın izini, tozunu sildik. Bizler atalarımızın bize bıraktığı emaneti ilelebet koruyacak ve savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’ni kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan toprağını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.