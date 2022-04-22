MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten 23 Nisan Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 23 Nisan 1920’nin Türk Milletinin tüm dünyaya egemenliğini ilan ettiği gün olduğunu belirterek, “Böylesi bir günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin yarınları çocuklara armağan etmesinin önemi büyüktür. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm çocuklarını bayramını kutlayan Başkan Garip mesajında, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılını kutluyoruz. 23 Nisan; Türk Ulusunun vatan, bayrak aşkıyla 7 düvele karşı duruşunun simgelerinden birisi olduğu gibi, bu topraklar üzerinde bayrağımızın ebediyen dalgalanacağının, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin sonsuza denk yanacağının göstergesidir. 23 Nisan 1920, tüm dünyaya Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği gündür.

Böylesine önemli bir günü Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği, teminatı çocuklara ve tüm dünya çocuklarına ithaf etmiştir.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olması da millet olarak gelecek nesillere olan güvenimizi ortaya koyuyor. Aydınlık yarınların mimarı olacak olan bugünün çocuklarına, bizlerde bayrağı en iyi şekilde teslim etmeliyiz. Bunun içinde son nefesimize kadar vatan, millet ve bayrağımız için durmadan çalışacağız. İnanıyorum ki çocuklarımız şanlı Türk bayrağımızı, ilelebet dalgalandıracak ve kendilerinden sonraki nesillere sapasağlam teslim edecekler. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Bizlere düşen de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve vatan, millet sevdasını da aşılamaktır. İnşallah geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını en iyi yerlere getireceklerdir. Bu duygularla tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bekası için canını gözünü kırpmadan vermiş kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.