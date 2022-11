MHP İl Başkanı Garip; "Atatürk, dünya için eşsiz bir örnek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’ncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Türk milletinin Atatürk’e olan sevgi, saygı ve özleminin çok büyük olduğunu vurgulayan Garip, “Yaşamı cepheden cepheye koşmakla geçen, Milli Mücadele’nin önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün ebediyete irtihal etmiştir. Aradan geçen 84 yılda, Türk milletinin bağrındaki acı ilk günkü gibi tazedir. Bunca zamandır, milletimizin bağlılığı nesiller boyunca büyüyerek artmıştır. Nesiller boyunca onun hiç yüzünü görmeden, fikirleri, duyguları ve hedefleri içselleştirilmiş ve aktarılmıştır. Bu onun ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ sözünün en güzel göstergesidir” dedi.

Atatürk’ün emperyalist güçlerle mücadelesinin tüm dünyada eşsiz bir örnek olarak gösterildiğinin altını çizen Garip, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cephede büyük bir kumandan, dış ilişkilerde usta bir diplomat, adil ve örnek bir devlet adamıdır. Onun günün koşulları altındaki stratejileri, deha örneği fikirleri, cesareti, sabrı ve inancı emperyalistlerin karşısındaki çelikten bir duvar olmuştur. Onun bu inancı, Türk milletinin bütün damarlarına nüfuz etmiştir. Emperyalistlere en büyük darbeyi Türk milleti vurmuş, Atatürk önderliğinde esaret zincirlerini kırmış, ve ilelebet yaşayacak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı oluşturmuştur. O’nun bağımsızlıkla şekillenmiş karakteri, en zor zamanlarda bile inancının diri kalmasını sağlamıştır. Cumhuriyetimizin 100. yaşına doğru ilerlerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesi, inancı bugünün Türkiye’sine ışık tutmaya, geleceğimizi aydınlatmaya her zaman olduğu gibi devam etmektedir. Onun çelik duvarına çarpan emperyalistler, bugün de farklı oyunlarla topraklarımız üzerindeki oyunlarını sürdürmektedir. Türk Milletinin her bir bireyi, Büyük önderinin izinden gitmekte ve her türlü kirli oyunları bertaraf etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin her bir neferi, Onun ışığı altındaki milli birliğimizi korumaya ve tüm oyunları bozmaya devam edecektir. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz” diye konuştu.