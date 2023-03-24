Mezkezefendi’de yaşlılar kendileri için hazırlanan etkinlikte eğlendi

Merkezefendi Belediyesi Alzheimer Yaşam Merkezi’nde ‘Yaşlılara saygı haftası’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte büyükler keyifli vakit geçirerek danslarla müziklere eşlik etti

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi, alzheimer teşhisi konulan Merkezefendili büyüklere ve katılımcılara ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi üyelerinin gerçekleştirdiği keyifli programda katılımcılar alkış ve danslarla müziğe eşlik etti.

“Yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmasın”

Yaşlılara karşı duyarlılık ve farkındalığı artırmak istediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tecrübeleri ve değerleriyle bizlere her daim yol gösteren kıymetli büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası‘nı tekrar kutluyorum. Yaşama renk, bize iyilik ve güzellik katan büyüklerimizin yüzlerindeki gülümsemeleri hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.