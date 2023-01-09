Metin Şentürk yurtlarda kalan öğrencilerle buluştu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Bakış Açısı Programı” çerçevesinde GSB Denizli yurtlarında kalan öğrencilerle buluştu.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Denizli Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde Denizli’deki GSB yurtlarında barınan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Pamukkale Yurdu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda öğrencilerle yaptığı söyleşide, yaşadığı zorluklar karşısında hayat tecrübelerini paylaşan Metin Şentürk, şarkılarıyla da gençleri eğlendirdi. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan sanatçı, öğrencileri sahneye çağırarak ta birlikte şarkılar söyledi.

Bakan Kasapoğlu telefonla bağlandı

Programın yapıldığı salonu tıklım tıklım dolduran gençler kendilerine hatıra kalacak bir akşam yaşadı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon bağlantısı ile katıldı. Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Genç arkadaşlarımı gönülden selamlıyorum. Sizlerin mutluluğu için tüm gücümüzle çalışacağız ve sizleri geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Programın ev sahibi Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Metin Şentürk’ü gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Bu tür programlarla gençlerimizin eğitimine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi üyesi bir genç tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan Metin Şentürk’ün portresi sanatçıya hediye edildi.