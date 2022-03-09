Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde tarım yapan çiftçileri 10 Mart 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri arasında zirai don için uyardı.

Meteorolojiden hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak illeri için uyar yapıldı. Yapılan açıklamada, “Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizdeki Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerimizde 10 Mart 2022 Perşembe günü akşam saatlerden, 16 Mart 2022 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.