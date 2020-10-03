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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için güneş çarpması uyarısı
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ İÇİN BAŞTA YAŞLILAR OLMAK ÜZERE ÇOCUK VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN VATANDAŞLARIN GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASINI İSTEDİ.
DENİZLİ 03.10.2020, 15:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için başta yaşlılar olmak üzere çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar, ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle arz edilmektedir” ifadeleri yer aldı.
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