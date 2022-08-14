Mesut Bakkal: “Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçında iyi mücadele ettiklerine değinerek, “Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında A. Denizlispor, konuk olduğu Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. 1-0’dan sonra biz de biraz öne çıkmayı düşündük. Dengeli giden bir oyun. Eyüpspor, çok iyi mücadele eden bir takım. Eksiklerimize rağmen oyunlarımız görevlerini iyi yaptılar. İyi yoldayız, üzerine katarak devam edeceğiz. Oynanan oyundan memnunum. İyi mücadeleci bir lig başladı. Kaybederken de bir şeyler kazanıyorsunuz” dedi.

“Şanssız bir gol yedik”

Eyüpspor’un etkili hücum oyuncularına karşı hafta içinde çalışmaları olduğunu aktaran Bakkal, “Özellikle 70. dakikaya kadar iyi bir Denizlispor vardı. Şanssız bir gol yedik. Bu böyle devam etmez kaliteli takıma karşı pozisyon vermemek bence artı bir şey. Ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada” ifadelerini kullandı.

“Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı”

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise “Zor bir maçtı. Geçen seneden oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynadık. Coşkulu oynamaya çalışan bir Denizlispor vardı sahada. İyi mücadele ettiler. Oyunun ilk 45 dakikasında daha hareketli olmamız gerekiyordu, antrenmanlardaki planlarımızı net olarak ortaya koyamadık. İkinci yarı Ahmed Ildız ve Erdem’in katılımı ile biraz daha ofansif anlamda top kazanmaya çalıştık. Biraz daha agresif olmaya çalıştık, Ezeh’in attığı golle de galip gelmeyi bildik. Zor olacak, başlangıçlar çok kolay değildir. Mesut Bakkal’la beraber geçen sene özellikle 2. yarıda çok doğru işler yapan bir Denizlispor takımına karşı oynadık. Eksiklerimiz var. Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı. Kaliteli bir takımız. Saha içinde en önemli arzumuz rakip kadar iyi mücadele etmeliyiz ki farkımız ortaya çıksın. Önümüzdeki haftalarda bunu daha da arttırarak devam etmemiz gerekiyor” dedi.

“Hedef takım olduk”

Eyüpspor taraftarından çok destek gördüğünü ifade eden Üzülmez, bu sezon takımın taraftarlara daha fazla ihtiyacı olacağını ifade ederek, “Geçen senenin özellikle 4 haftalık periyotta çok destek verdiler. Bugün de çok destek verdiler. Onlar da bize renk katıyorlar. 12. adam görevini fazlasıyla yapıyorlar. Bu sene onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Hedef takım olduk. Teşekkür ediyorum bundan sonraki haftalarda da aynı coşkuyu bekliyorum” şeklinde konuştu.