Mesut Bakkal: “İnandık, karar verdik ve başardılar”

Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak Spor Toto 1. Lig’de kalmayı garantileyen Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal, oyuncuları ve teknik heyete teşekkür ederek, “İnandık, karar verdik ve başardılar. Denizli’ye hayırlı olsun” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Denizlispor, Ümraniyespor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Ümraniyespor’u tebrik ediyorum. Önceki yıllardan itibaren yaptıkları yapılanmanın karşılığını aldılar. Başarılı olacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Denizli’ye hayırlı olsun”

Denizli’ye alt sıralarda olmanın yakışmadığını ifade eden Bakkal, “Yaklaşık 15 maçlık bir süreç vardı. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldık. Geldiğim günden beri çok büyük destek var. Yaşayan bilir. Sonucu da böyle keyifli bir şekilde, ligin bitmesine 1 hafta kala bitirmek çok güzel bir duygu. Bu kente düşmek hiç yakışmıyor, hatta daha yukarıları hedefleyen bir takım. Denizli o kadar güzel bir şehir. Bundan sonra Denizli yönetiminin vereceği kararı da ben de merak ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gece gündüz çalışan ekibime teşekkür ediyorum. İnandık, karar verdik ve başardılar. Denizli’ye hayırlı olsun. İnşallah daha güzel şeyler bu şehir için olur” dedi.