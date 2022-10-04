Mesut Bakkal: “Gol olsaydı iyi olacaktı"

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Erzurumspor FK sahasında Altaş Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Erzurumspor FK sahasında Altaş Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça eksik başladıklarını ve buna rağmen mücadele ettiklerini ifade eden Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Uzun bir süre eksik oynadığımız oyunda yakaladığımız bir iki pozisyon var. Gol olsaydı iyi olacaktı. Oyuna eksik başladık, 10 kişi olarak başladık. Ardından bir kırmızı kart daha geldi. Pozisyon vermedik ikinci yarıda, oyuncularımı kutluyorum. İyi direndiler. Uzun süre eksik oynadığımız bir maç oldu. Oyuncularımı eksik olmasına rağmen kutluyorum mücadelelerinden dolayı, Erzurumspor’a da başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

"Karşımızda tecrübeli bir ekip var"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İki takımda son sıralardan çıkmaya çalışıyor, onlarında bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. Biz kendi sahamızda, seyircimiz önünde galibiyet almak istiyorduk oda 45+4. dakikada korner vuruşta Samuel’in kafa vuruşuyla golü bulduk. Karşımızda tecrübeli bir ekip var, geçen yıl ikinci yarı yaptıkları çıkışla bir iki hafta daha olsaydı play-off’u garantileyeceklerdi. Son sıraları iyi oynayan bir ekip. Biz ikinci yarıya iyi başlayamadık, skoru korumak için oynadık. Maçı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Tabi kötü oynayarak da zaman zaman maçı kazanmak iyi oluyor. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, Denizlispor’u da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.