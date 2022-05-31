Mesleki okul müdürlerine e-MESEM uygulamaları eğitim semineri verildi

Denizli’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitime yeni bir çehre ve yol kazandıran Mesleki Eğitim Merkezleri çalışmaları hakkında okul müdürleri seminerlere alınıyor. e-MESEM Uygulamaları Eğitimi Seminerleri adı altında geçekleştirilen ikinci seminer Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinde yapıldı.

e-MESEM Uygulamaları Seminerleri; 35 kursiyerin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından eğitim verilip görevlendirilen 3 eğitmenin idaresinde 3 oturum halinde toplam 18 saat olarak planlanarak gerçekleştiriliyor. Denizli’nin tüm ilçelerindeki eğitim yöneticileri, planlama doğrultusunda oluşturulan gruplar halinde e-MESEM Uygulamaları Seminerlerine takvim çerçevesinde alınıyor. Seminerin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gürhan ve okul müdürleri katıldı. Seminerin açılışında eğitim yöneticilerine hitap eden Müdür Ekici konuşmasında, “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sayesinde mesleki eğitim önemli bir ivme kazandı. Ülkemizde tüm bu çalışmaların sonrasında mesleki eğitime dahil edilen birey sayısı 500 bini geçti. Yeni mesleki eğitim anlayışının temelinde gençlerimizin ilgi, iktisat ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru zamanda ve doğru alanlara dâhil edilmesi yer alıyor. Öğrencilerimizin sektöre hazır hale getirilmesinde mesleki eğitim veren okullarımızın duayenleri olan siz müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin yönlendirmelerine ve motivasyona çok ihtiyaçları var” dedi.