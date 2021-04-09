Mesleki eğitim öğrencileri elektrikli araçla uygulamalı ders alacak

Denizli’de Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi kapsamında günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç mesleki eğitim öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

Denizli’de mesleki eğitim veren en köklü okullardan birisi olan ve 1943 yılında “Denizli Sanat Okulu” adıyla eğitim-öğretime başlayan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Milli Eğitim Bakanlığı ve motorlu taşıtları imal eden bir şirket arasında yapılan işbirliği anlaşması ile elektrikli bir araç hibe edildi. Mesleki Eğitimde Bin Okul Projesi kapsamında günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç mesleki eğitim öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yapılan işbirliği anlaşmasıyla ülke genelinde 16 ile gönderilen yürüyüş aküsü olmayan ve diğer tüm donanımları çalışan elektrikli aracın anahtarını okul müdürüne teslim etti. Vali Atik, elektrikli aracın okula ve ilimize hayırlı olmasını temenni etti. Mesleki eğitime devam eden öğrencilerin yeni teknolojilerle tanışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Alanında; 8 öğretmen görevli olup, 9-10-11-12. Sınıflar olmak üzere toplam 249 öğrenci eğitim öğretim görüyor. Çalışan araçlar, arıza teşhisi ve çalışan donanımlarının teşhis cihazıyla kontrolleri işlemlerinde, diğer araçlar motor, şanzıman vs. sökme kontrol ayar ve takma işlemlerinde kullanılıyor. Mesleki eğitime yapılan bu desteklerle okulun Motorlu Taşıtlar Alanında gelişmeler yakından takip edilerek öğrencilerin iş hayatlarına güncel ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına büyük katkılar sağlıyor.