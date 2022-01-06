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Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor

Denizli geneli 47 mesleki eğitim veren lisede uygulanan ’Mesleki Eğitim Merkezi’ programı, Organize Sanayi Bölgesi’ne de açılıyor.

DENİZLİ 06.01.2022, 08:56
Mesleki eğitim merkezi programları OSB’de başlıyor

Denizli geneli 47 mesleki eğitim veren lisede uygulanan ’Mesleki Eğitim Merkezi’ programı, Organize Sanayi Bölgesi’ne de açılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezi Programı tüm meslek liseleri bünyesinde uygulanmaya başladı. Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlıyor. Denizli geneli 47 mesleki eğitim veren lisede Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulanıyor. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların programlardan yararlanmaları adına OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büroları açılıyor.

“Devlet katkısı olarak Bakanlığımızca karşılanacak”

Honaz ilçesi ziyareti kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, OSB Bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezi Bürolarını ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde yeni bir paradigma değişimine gittiğini ve mesleki eğitim merkezi modeline doğru bir yöneliş olduğunu belirten Müdür Ekici “İlimizin dört bir yanında Mesleki Eğitim Merkezi Programlarımızla öğrencilerimiz ve halkımızın mesleki eğitim alarak üretim çarkında, mesleğinde yetkin ve belgeli birer birey olması için çalışıyoruz. Açtığımız Mesleki Eğitim Merkezi Programlarında haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmede beceri eğitimi verilerek Mesleki Lisesi Diploması ile birlikte çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi ile vatandaşlara iş kurma imkânı sunuluyor. Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu herkesin kayıt yaptırabildiği programda iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılmakla birlikte; 9, 10, ve 11. sınıflarda asgari ücretin en az yüzde 30’u maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az yüzde 50’si maaş devlet katkısı olarak Bakanlığımızca karşılanacak” dedi.

“Kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkı tanınıyor”

Diploma alma fırsatı sunduğunu belirten Müdür Ekici, “33 alan 181 dalda mesleki eğitim fırsatı ile önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında geçmiş çalışmışlıkların değerlendirilmesi sonucunda kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hakkı tanınıyor. Ustalık belgesi sahipleri ile ön lisans ve lisans mezunlarına yüz yüze veya çevrimiçi eğitimle usta öğreticilik belgesi alma fırsatı verilirken, ustalık ve kalfalık belgesi sahiplerine 1 yıllık eğitim ile Meslek Lisesi diploması alma fırsatı sunulmaktadır. Mesleki anlamda büyük avantajlar sağlayan böylesine önemli bir programın yaygınlaştırılarak kitlelerin daha kolay ulaşabilmesi adına ilimizdeki Organize Sanayi Bölgelerimizde de irtibat büroları açıyoruz. Bu kapsamda Honaz İlçemizde;, Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Honaz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Bünyesinde “OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu” açtık. Bu bölgelerimizde ki vatandaşlarımıza da daha kolay ulaşma imkanımız oldu” ifadelerini kullanıldı.

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