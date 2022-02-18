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Mesleki Eğitim Merkezi programı Denizlili iş dünyasına tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezleri programının sunduğu imkanları iş dünyasına tanıtmak ve programı yaygınlaştırmak için programı düzenlendi.

DENİZLİ 18.02.2022, 09:06
Mesleki Eğitim Merkezi programı Denizlili iş dünyasına tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezleri programının sunduğu imkanları iş dünyasına tanıtmak ve programı yaygınlaştırmak için programı düzenlendi.

Denizli’de faaliyet gösteren sanayi firması temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Mesleki Eğitim Merkezleri programı hakkında bilgiler verdi. Ekici, yaptığı konuşmasında “Değerli sanayicilerimiz, iş dünyamız ve hayırseverlerimiz Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtımı için sizlerle bir araya geldik. Dünya 2020 yılında korona virüs ile pandemi sürecine girdi. Eğitim camiası olarak bizlerde yeni hayat düzenine uyum ve eğitimin aksamaması adına çalışmalar yaparak eğitim-öğretime devam ettik. 2021 yılı yaz döneminde yaptığımız çalışmalarla da 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başladık. Kasım-Aralık 2021 aylarında ilimizde de kütüphanesi olmayan 131 okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Tüm bu okullarda kütüphane malzemelerini yine meslek liselerimiz üretti. Bundan sonraki süreçte hedefimiz okul kütüphanelerimizi daha da zenginleştirmektir. 2022 yılı sonuna kadar ilimizde 700 bin kitabı kütüphanelerimiz envanterine katmak istiyoruz. Bu hedefimize de yerel yönetimlerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizle ulaşmak istiyoruz” dedi.

“Bu güne kadar da 30 adet tescil edilmiş ürünümüz oldu”

Denizli’de 2021 yılında il genelinde 8 müracaat var iken, bugün gelinen noktada 115 müracaat sayılarına ulaştığını söyleyen Ekici, “Denizli olarak okullarımızda fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent ve faydalı model, marka ve tasarım alanındaki çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında il genelinde 8 müracaatımız var iken bugün gelinen noktada 115 müracaat sayılarına ulaştık. Bu güne kadar da 30 adet tescil edilmiş ürünümüz oldu. Döner sermaye kapsamında yapılan düzenlemeler ile meslek liselerimiz daha güçlü hale gelerek üretim zinciri içerisindeki yerlerini daha da artırdılar. Üretimi yapılan ürünlerin satılması ile elde edilen kazanımların yanında öğrencilerimizin sektörel bazda kazanacağı beceriler bizin için büyük önem arz ediyor. Mesleki eğitim alan tüm öğrencilerimizi kollarına altın bileziklerini takarak mezun etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3’te 1’ini artık devlet üzerine aldı”

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle iki önemli iyileştirme sağlandığını ile sözlerine devam eden Müdür Ekici “Bunların biri mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3’te 1’ini artık devlet üzerine aldı. İşveren üzerindeki yük kaldırmış oldu. İşveren için mesleki eğitim merkezlerinden işletmelerine öğrenci almaları ve onların eğitimine katkıda bulunmaları çok cazip hâle geldi. 3’üncü yılın sonunda kalfa olan öğrenciler de 4’üncü yıla yani son sınıfa devam ederken artık asgari ücretin 3’te 1’i kadar değil, asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilecekler ve iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Mesleki eğitim merkezlerine kaydolabilmek için yaş sınırlaması yok, ortaokul mezunu olmak yeterli. Dolayısıyla Türkiye’deki şikayet edilen genç işsizlik oranlarının azaltılmasında mesleki eğitim merkezleri çok aktif olacak” diye konuştu.

Toplantının son kısmında Denizlili sanayici iş dünyasının mesleki eğitim merkezi programı hakkındaki soruları cevaplandı.

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