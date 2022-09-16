Meslek lisesi ekmek üretimine başladı

Denizli’de mesleki ve teknik anadolu lisesine kurulan fırın ekmek üretimine hızla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerinde üretimin artırılması için hayata geçirilen “81 İlde 100 Fırın” projesi çerçevesinde Denizli Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan fırın ekmek üretimine başladı. Fırında rol ekmek, normal ekmek, tam buğday ve çeşitleri üretilirken, rol ekmek paketleme makinesi de kuruldu. Bunun yanında simit, poğaça ve her türlü unlu mamul üretiminin yapıldığı belirtildi. Meslek lisesi bünyesinde kurulan fırın, günlük rol ve normal ekmeğin 20 bin üretim kapasitene sahip.

Meslek Lisesinde faaliyete geçen ekmek fırınını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Meslek Lisesi bünyesindeki fırında üretilen ekmeklerden rol ekmekler taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilere, Pamukkale Üniversitesi ve Karahayıt otellerine dağıtımı yapılacak. Normal ekmekler ise Akköy esnafına, Karahayıt ve Pamukkale otel ve esnafları ile ilimiz pansiyonlu okullarına tedarik gönderilecek” dedi.