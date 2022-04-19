Meslek liseli öğrencilerden ’Bilinçli Dönüşüm Sanatı’ projesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye’nin farklı illerindeki okulların da ortak olarak yer aldığı “Bilinçli Dönüşüm Sanatı” e-Twinning projesi hayata geçirildi.

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning, Türkiye’nin farklı illerindeki okullardan 8 öğretmen ve 28 öğrenci katılım sağladı. Projeye İl genelinde Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi ve 3 öğrencisi de ortak oldu.

Proje hakkında bilgiler veren proje ortağı Alan Şefi ve Moda Tasarım Öğretmeni Adviye Altun Saldıroğlu, projenin amacının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi ile geri dönüşümü hayatın bir parçası haline getirmek olduğunu belirtti. Saldıroğlu, “E-Twining projesiyle aynı zamanda pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerin kaynaşmaları, aralarındaki bağın güçlendirilmesi de hedefledik. Proje çalışmaları çerçevesinde öğrenciler bir çok görev üstlenmiştir. Başta okulda olmak üzere çevre temizleme faaliyetlerine katılmışlardır. Proje sonuç ürünleri olarak atık kumaşlardan geri dönüşüm yoluyla çanta tasarımları yapılmış ve ilgilenenlerin beğenisine sunulmuştur” dedi.