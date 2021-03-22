Meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini online ortamda geliştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “Meslek Liseleri Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” projesi kapsamında meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini geliştiriyor. Denizli’de 14 meslek lisesi ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri online olarak sanatsal etkinlikler yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “Meslek Liseleri Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” projesi kapsamında meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini geliştiriyor. Denizli’de ki 14 meslek lisesi ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri online olarak sanatsal etkinlikler yapıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici proje ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ülke genelinde ‘Meslek Liseleri Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ projesi mesleki eğitimde öğrenim gören öğrencilerin bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim paylaşımını kapsıyor. 2 ay sürecek olan etkinlik çalışmalarında öğrenciler haftanın 2 günü birer saat online olarak bir araya gelecek. Öğrencilerimizin etkileşimleri ile ortaya çıkan eserler online platformda sergilenecek ve ödüllendirilecek” dedi.

“Üretimde ve yeni fikirler oluşturmada daha da başarılı olacağına inanıyorum”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli’de meslek liseli öğrencileri Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile eşleştirildiğini belirtti. Ekici; “Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz akranları ile sanat alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini öğretmenleri rehberliğinde paylaşacak. Tüm bu çalışmalar akran paylaşımı ve öğrencilerin birbirleri ile olan güzel çalışma ortaklığının başlangıcı olacaktır. Öğrencilerimizin online olarak yapacakları iki aylık çalışma süresi boyunca üretecekleri eserler değerlendirilerek, deceye giren ilk üç öğrenciden müzik alanı ve görsel sanatlar alanı birincilerine diz üstü bilgisayar hediye edilecek. Sanatsal yönü güçlü olan bir meslek elemanının üretimde ve yeni fikirler oluşturmada daha da başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Her iki alanda öğrencilerin eserleri online sergide yayınlanacak

Proje kapsamında yapılacak etkinliklerle öğrencilerde, okula aidiyet duygularını güçlendirmek, akademik ve sosyal başarılarının arttırılması, sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, sosyal beceriler ile kendilerine olan güven duygusunun geliştirilmesi, sosyal, kültürel alanda okullarını temsil etme bilinci kazanmaları, ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması gibi olumlu davranışların arttırılması hedeflenen projede her iki alanda da il birincisi olan eserler mtegm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Öğrencilerin ortaya koydukları tüm eserler çevrim içi sergi olarak Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleğim Hayatım sosyal medya sayfasında yayınlanacağı duyruldu.