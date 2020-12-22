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Mesai başlamadan vatandaşlar vergi dairesine akın etti
Vergi borçlarını yapılandırılmasına 1 hafta kala vatandaşlar, mesai saati başlamadan vergi dairesi önünde yoğunluk oluşturdu.
DENİZLİ 22.12.2020, 13:29
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Vergi borçlarını yapılandırılmasına 1 hafta kala vatandaşlar, mesai saati başlamadan vergi dairesi önünde yoğunluk oluşturdu.Denizli’de sabahın erken saatlerinde mesai başlamadan vatandaşlar borçlarını yapılandırmak için vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Vatandaşların uzun bir süredir beklediği yapılandırmada son günlerine gelinirken, yapılandırma başvurusu 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.
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