Merkezefendi’ye yeni kreşler kazandırılıyor

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle, Muratdede Mahallesi’nde inşa edilen Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi, açılış için gün sayıyor. Çalışmaların sona gelindiği gündüz bakımevinde incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kayıtlarımız çok yakında başlayacak. Çocuklarımızın eğitimi için yatırımlarımız her zaman devam edecek” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime destekleri devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Merkezefendi Belediyesi Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi, hizmete girmek için gün sayıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak ve çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla ilçeye kazandırılan ikinci gündüz bakımevinde incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Başkan Doğan, kayıtların çok yakında alınmaya başlayacağını söyledi. 799 metrekarelik alandan oluşan Merkezefendi Belediyesi Gamateks Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katı bulunuyor. Gündüz bakımevinde 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, bekleme alanı, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak yer alıyor.

“Eğitime desteklerimiz devam edecek”

Gelecek nesillere önem ve kıymet veren bir belediye olduklarını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, okul öncesi eğitimin çocuklar için son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Doğan, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Öncelikli projelerimizin arasında yer alan gündüz bakımevlerini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. İlk olarak Sevindik Mahallemize kazandırdığımız kreşimizi, bu kez de Muratdede Mahallemizde hizmete açıyoruz. Merkezefendimizde özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamı artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız, kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Kreşimizi miniklerimiz ve aileleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Kayıtlarımız çok yakında başlayacak. Çocuklarımızın eğitimi için yatırımlarımız her zaman devam edecek” dedi.