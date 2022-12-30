Merkezefendi’nin tesislerinde yeni yıl coşkusu

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından Alzheimer Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Akademisi ve Sevindik Gündüz Bakımevi’nde yeni yıl kutlamaları gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi’nce Alzheimer Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Akademisi ve Sevindik Mahallesi’nde bulunan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yeni yıl nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlk olarak Sevindik Mahallesi’ndeki kreşte öğrenim gören öğrenciler, gerçekleştirilen kutlamada doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, miniklerle beraber yeni yıl pastası keserek onlara hediyeler verdi.

Engelsiz yaşam akademisi’nde coşkulu kutlama

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde özel bireyler ve aileleri için yeni yıl nedeniyle kutlama programı düzenledi. Düzenlenen etkinlikte özel bireylere ve ailelerine çeşitli ikramlar verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın sürpriz ziyareti özel bireylerin yüzünü güldürdü. Özel bireyler, aileleri ve Başkan Doğan, yeni yıl coşkusunu hep beraber Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yaşadı.

Alzheimer yaşam merkezi’nde yeni yıl sevinci

Yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Alzheimer Yaşam Merkezi’ndeki programda büyükler yeni yılı sevinçle kutladı. Gerçekleştirilen etkinlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni yılda büyükleri yalnız bırakmadı. Alzheimer Yaşam Merkezi’nde darbuka ve gitar eşliğinde büyüklere muhteşem bir dinleti sunuldu. Büyükler yeni yıla girmenin sevinciyle doyasıya eğlendi.

Sevindik Gündüz Bakımevi, Engelsiz Yaşam Akademisi ve Alzheimer Yaşam Merkezi’ni teker teker ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, küçükten büyüğe herkesin yeni yılını kutladı. Başkan Doğan, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni etti.