Merkezefendi’nin mobil aşevi deprem bölgesinde hizmet verecek

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi, 6 bin kapasiteli mobil aşevi ile deprem bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek imkanı sağlayacak. Şu ana kadar 40’a yakın yardım aracı da deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi, 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber etti. Belediye, depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 6 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil aşevini bölgeye gönderdi. Mobil aşevi aracı, ihtiyaca göre belirlenen noktalarda vatandaşlara sıcak yemek çıkartacak. Şu ana kadar 40’a yakın yardım aracı da depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılmak üzere Denizli’den yola çıktı.

“Dertlere derman olmaya çalışıyoruz”

Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün itibarıyla 40’a yakın aracımızı, tırımızı ve kamyonumuzu deprem bölgelerine gönderdik. Şimdi de yaklaşık 6 bin kapasiteli mobil aşevimizi Hatay’ın Antakya ilçesine gönderiyoruz. Mobil aşevi aracımız yola çıktı. Dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Depremden etkilenen 10 ilimize eşit şekilde yardımlarınızı gönderiyoruz. Ben tekrardan Denizlili ve Merkezefendili hemşehrilerime bu dayanışma ruhundan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.