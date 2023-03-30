Merkezefendi’nin geleneksel iftar sofrası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurulacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından 31 Mart Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde toplu iftar programı düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayının ilk toplu iftarını İlbade Mahallesi’ne kuran Merkezefendi Belediyesi, bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde iftar verecek. Esentepe Kapalı Pazar Yeri’ndeki iftar sofrası 31 Mart Cuma günü kurulacak. Gerçekleştirilecek olan iftar programı sonrası tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelenecek. İftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Ramazan ayında birlik ve yardımlaşma duygularının egemen olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın olduğu Ramazan ayında geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftarlarımız devam ediyor. İlbade Mahallemizden sonra iftar soframızı bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde kuracağız. Hemşehrilerimizle Ramazan sofralarımızı paylaşıyor, iftar bereketini büyütüyoruz. Ramazan’ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.